بالفيديو.. سليماني يوقع “دوبلي” رائع في اليوروبا ليغ

بصم سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على ثنائية رائعة في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

“السوبر سليم” وقع ثنائية فريقه أولمبيك ليون الفرنسي في المواجهة الجارية حاليا أمام الضيف سبارتا براغ التشيكي.

وسجل سليماني الهدف الأول في الدقيقة ال61 بطريقة رائعة قبل أن يعود ويوقع الهدف الثاني في الدقيقة ال63.

وتُلعب المواجهة لحساب الجولة ال4 من دور مجموعات الدوري الأوروبي.