بالفيديو.. سليماني يُسجل ثنائية في الدوري البرتغالي

وقع سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ثنائية في الدوري البرتغالي.

“سوبر سليم” شارك أساسيا في تشكيلة سبورتينغ لشبونة التي تواجه الضيف أروكا حاليا لحساب الجولة 25 من البريميرا ليغا.

حيث سجل سليماني ثنائيته في الدقيقتين 46 و52 من موقعة ملعب “خوسيه ألفالادي”.

كما يُعتبر هذا الهدف الثالث للسوبر سليم بقميص ناديه الجديد القديم.