بالفيديو.. سليماني يُسجل مع بريست بعد صيام طويل

تألق سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع فريقه ستاد بريست 29 في منافسة كأس فرنسا.

حيث سجل السوبر سليم الهدف الأول لفريقه في مواجهة الدور الـ16 أمام الضيف لانس عند حلول الدقيقة الـ19.

وجاء هدف، سليماني برأسية مُحكمة لكن ناديه أنهى الشوط الأول مُنهزما بثلاثية لهدف.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لسليماني بعد هدفه الوحيد مع بريست في منافسة الدوري الفرنسي قبل أشهر عديدة.