بالفيديو.. سليماني يُسجل مُجددا ويصل لهدفه الرابع في ثلاث لقاءات
بقلم عبد النور حواز
سجل النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني مُجددا سهرة اليوم الإثنين مع فريقه سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي.
ابن مدينة عين البنيان افتتح مجال التهديف لفريقه أمام موريرينسي.
كما يُعتبر هذا الهدف الرابع للسوبر سليم في آخر ثلاث لقاءات مع فريقه الجديد القديم في الدوري البرتغالي.
وتعرف المواجهة الجارية حاليا مشاركة سليماني أساسيا.
⚽️🇩🇿 L’ouverture du score d’Islam Slimani #TeamDZ pic.twitter.com/yz67qbftbU
— DZfoot (@DZfoot) March 14, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/LA3CR