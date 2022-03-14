بالفيديو.. سليماني يُسجل مُجددا ويصل لهدفه الرابع في ثلاث لقاءات

سجل النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني مُجددا سهرة اليوم الإثنين مع فريقه سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي.

ابن مدينة عين البنيان افتتح مجال التهديف لفريقه أمام موريرينسي.

كما يُعتبر هذا الهدف الرابع للسوبر سليم في آخر ثلاث لقاءات مع فريقه الجديد القديم في الدوري البرتغالي.

وتعرف المواجهة الجارية حاليا مشاركة سليماني أساسيا.