بالفيديو.. سليماني يُسجل هدفه الأول بقميص ليون

بصم سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على هدفه الأول بقميص فريقه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي.

إبن مدينة عين البنيان أضاف الهدف الثاني للوال ضد الضيف أجاكسيو في الدقيقة ال22 بطريقة جميلة.

اللقاء التي تُشير نتيجته الحالية لتفوق أولمبيك ليون بثلاثية دون رد يدخل لحساب الدور ال32 من منافسة كأس فرنسا.

يُذكر أن لقاء اليوم يشهد المُشاركة الأساسية الأول لثنائي الخضر سليماني وبن العمري مع أولمبيك ليون.