بالفيديو.. “سليماني” يُسجل هدفه التاسع في الليغ 1 بطريقة رائعة

بصم سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” على هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع فريقه موناكو.

مُهاجم الخضر منح التقدم للمونيغاسك في الدقيقة 52 من المواجهة التي تجمعه بالضيف مونبولييه لحساب الجولة 25 من الليغ 1.

المواجهة الجارية حاليا بملعب لويس الثاني بإمارة موناكو تُشير نتيجتها لتقدم موناكو بهدف دون رد وشارك “السوبر سليم” أساسيا خلالها.

ابن عين البنيان تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 22 بينما غاب آندي دولور من جانب الضيوف بسبب الإصابة.

سليماني قدم أيضا 8 تمريرات حاسمة في 15 مباراة شارك خلالها هذا الموسم في الدوري الفرنسي منها 12 مباراة كأساسي.