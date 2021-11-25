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الرياضة

بالفيديو.. سليماني يُسجل هدفه الثالث في الدوري الأوروبي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سليماني يُسجل هدفه الثالث في الدوري الأوروبي
سليماني يتألق مُجددا
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سجل سهر اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني هدفه الثالت في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وسجل “السوبر سليم” الهدف الثالث لفريقه أولمبيك ليون الفرنسي في مرمى بروندبي الدانماركي.

مواجهة الجولة ال5 من دور المجموعات انتهت بفوز لوال بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد.

سليماني شارك أساسيا  وسجل في الدقيقة ال76.

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