بالفيديو.. سليماني يُواصل الإبهار ويُسجل ثاني أهدافه مع موناكو

الرياضة
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بالفيديو.. سليماني يُواصل الإبهار ويُسجل ثاني أهدافه مع موناكو
بقلم إسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري إسلام سليماني عروضه القوية مع ناديه الجديد موناكو، مُتمكنا من تسجيل ثاني أهدافه في الليغ 1 الفرنسية.

وتمكن سوبر سليم من الوصول لشباك ستراسبورغ بعد ترويضه الكرة في منطقة العمليات، رغم إعاقته من المُدافع، ليتجاوز الحارس بسهولة.

وواصل رأس حربة الخضر تألقه، عندما وقع على “الدوبلي” مُستغلا هفوة في دفاع المُنافس ليُراوغ الحارس ويُسجل بيُسراه.

وشارك إبن عين البنيان أساسيا في تشكيلة المدرب ليوناردو جارديم، والذي جدد فيه الثقة بشكل منطقي، بعد تألقه الأسبوع الماضي.

الهدف الثاني

الهدف الأول


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