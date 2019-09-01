بالفيديو.. سليماني يُواصل الإبهار ويُسجل ثاني أهدافه مع موناكو

واصل الدولي الجزائري إسلام سليماني عروضه القوية مع ناديه الجديد موناكو، مُتمكنا من تسجيل ثاني أهدافه في الليغ 1 الفرنسية.

وتمكن سوبر سليم من الوصول لشباك ستراسبورغ بعد ترويضه الكرة في منطقة العمليات، رغم إعاقته من المُدافع، ليتجاوز الحارس بسهولة.

وواصل رأس حربة الخضر تألقه، عندما وقع على “الدوبلي” مُستغلا هفوة في دفاع المُنافس ليُراوغ الحارس ويُسجل بيُسراه.

وشارك إبن عين البنيان أساسيا في تشكيلة المدرب ليوناردو جارديم، والذي جدد فيه الثقة بشكل منطقي، بعد تألقه الأسبوع الماضي.

الهدف الثاني

PTDRRRRRR Slimani va finir meilleur buteur de L1. Galatasaray c’est pas Falcao qui fallait prendre en fait 😍( contrairement à certains, lui peu importe le ballon il l’a met au fond ) pic.twitter.com/COwQdTZvq1 — M. 🇩🇿⭐️⭐️ (@DZmafiia13) September 1, 2019

الهدف الأول