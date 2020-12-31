بالفيديو.. سميرة سعيد تنتقم من سنة 2020 بهذه الطريقة!

ودعت النجمة المغربية، سميرة سعيد، عام 2020، بطريقة كوميدية، وشاركتها مع متابعها عبر فيديو نشرته على صفحتها بموقع “انستغرام”.

ويبدو أن سميرة سعيد، لم تحب هذه السنة إطلاقاً رغم النجاحات التي حققتها خلالها.

لذا قررت سعيد، إنهاء سنتها بطريقة عنيفة بعض الشيء، فاختارت تسديد ضربات ملاكمة إلى كيس مخصص لرياضة الكيك بوكسينغ.

وعلقت سميرة سعيد قائلة: “وأنا أتخيل أمامي 2020، هل لديكم طريقة أفضل لوداعها؟”.

https://www.instagram.com/p/CJbYpphD8h-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again