بالفيديو.. سهيلة بن لشهب تبدع في أغنيتها الجديدة ومشهد يحبس الأنفاس

أطلقت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، أغنيتها الجديدة والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، على قناتها بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتحمل الأغنية الجديدة للفنانة الجزائرية الشابة، عنوان “جرح كبير”، وهي من كلمات وألحان يحي طبيش، والفيديو كليب من إخراج، بوزيد زين العابدين.

وأبدعت سهيلة بن لشهب في الأغنية، أداءا وتمثيلا والذي لفت إنتباه الكثيرين، حيث أظهرت قدرات تمثيلية كبيرة.

وتضمن الفيديو كليب، مشهدا يحبس الأنفاس أبدعت فيه سهيلة، أين كانت نائمة داخل قبر مظلم.

ولاقت الأغنية إعجاب محبي النجمة الجزائرية كثيرا، واعتبر الكثيرون منهم، أنها تعتبر انطلاقة جديدة للفنانة الشابة نحو النجومية.

وحصلت الأغنية على أكثر من 240 مشاهدة على موقع اليوتيوب، بعد ساعات فقط من طرحها.