بالفيديو.. سهيلة بن لشهب تتوج بجائزة أفضل مطربة عربية شابة

توجت الفنانة الجزائرية الشابة، وخريجة برنامجي “ألحان وشباب”، و”ستار أكاديمي”، سهيلة بن لشهب، بجائزة أفضل مطربة عربية شابة لعام 2019.

وحسب موقع “خبر عاجل”، استلمت سهيلة بن لشهب جائزتها، بمهرجان الفضائيات العربية، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بمصر.

وكانت النجمة الجزائرية، قد عبرت عن فرحتها الكبيرة، عند اختيارها للتتويج بهذه الجائزة، وشكرت جمهورها على دعمها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.