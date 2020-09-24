بالفيديو.. سواريز يودع برشلونة بالدموع

ظهر الدولي الأوروغواياني، لويس سواريز، جد متأثرا، اليوم الخميس، خلال توديعه لنادي وأنصار برشلونة، أين ذرف الدموع أمام وسائل الإعلام.

وصرح سواريز، خلال مؤتمره الصحفي بـ” كامب نو”: “الأمر صعب للغاية بالنسبة لي، أنا لست مجرد لاعب يغادر، أنا إنسان لديه مشاعر يغادر بصعوبة”

وأردف: “القدوم إلى هنا كان حلما، كانت هناك الكثير من اللحظات الرائعة، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “لقد لعبت مع أفضل اللاعبين في العالم هنا، وسوف أفتقد أصدقائي، سأضل مشجعا لبرشلونة دائما على الرغم من المكان الذي سأتواجد فيه”.

وبخصوص زميله في الفريق، كشف سواريز: “ميسي تفاجأ عندما أخبرته بأن برشلونة طلب مني الرحيل، لكن هذه سنة الحياة، وفخور كوني ثالث أكبر هداف للفريق”.

وتابع: “مواجهة ميسي، لن تكون بالجديدة علي، سبق أن تواجهنا مع منتخبي بلدنا، لكن هذا لن يغير شيء في علاقتنا”.

يذكرأن لويس سواريز (33 عاما)، سيلتحق بنادي أتليتيكو مدريد، بعد تحقيقه لمشوار حافل بالألقاب رفقة برشلونة.