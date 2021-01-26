بالفيديو.. سواكري تنتقد تصرفات بعض رياضيي النخبة !!

انتقدت سليمة سواكري الوزيرة المنتدبة المُكلفة برياضة النخبة تصرفات بعض رياضيي النخبة الذين يُهاجمون الوزارة عبر الفايسبوك.

سواكري قالت اليوم الثلاثاء:”لم أفهم لحد الآن لماذا يتسرع الرياضيين ويذهبون مُباشرة لانتقاد الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.

“يوجد أكثر من 400 رياضي متأهل لأولمبياد طوكيو وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط ويجب على الاتحاديات الوطنية القيام بواجبها”.

وختمت:”أنا ألوم أيضا الاتحاديات الوطنية بسبب عدم قيامها بدورها على أكمل وجه وماشي لي يضرو راسو يروح يكتب على الجزائر في الفايسبوك وأنا لا أقبل هاته التصرفات”.