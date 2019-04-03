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بالفيديو.. سوداني:”لا أدري لماذا فضل “بونجاح” البقاء في السد !!”

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني:”لا أدري لماذا فضل “بونجاح” البقاء في السد !!” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تحدث النجم الدولي الجزائري لفريق “نوتينغهام فورست” الإنجليزي “هلال العربي سوداني” عن مواطنه “بغداد بونجاح”.

وقال “سوداني” في حوار مطول مع قناة الكأس القطرية.

“أعرف بغداد بونجاح شخصيا.. هو لاعب مثابر ويملك إمكانيات كبيرة وسجل الكثير من الأهداف هنا في الدوري القطري”.

“أتمنى لبونجاح الإحتراف في أوروبا وهو يستحق ذلك.. لا أدري كيف رفض عرض أولمبيك مارسيليا وقرر البقاء في السد”.

“كل لاعب ولديه تفكير خاص وحتى لانكون منافقين أي لاعب يبحث عن الإستقرار المالي لكن أظن أن بونجاح مازال شابا ويمكنه الإحتراف مُستقبلا”.


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