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بالفيديو.. سوداني:”محرز صديقي وهو أفضل من صلاح”

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني:”محرز صديقي وهو أفضل من صلاح” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق نوتينغهام فورست الإنجليزي “هلال العربي سوداني” أن مواطنه “رياض محرز” أفضل من “محمد صلاح”.

وقال “سوداني” في حوار مع قناة الكأس القطرية:”محرز وصلاح شرفا العرب في إنجلترا ولكل واحد منهما مميزات خاصة”.

“محرز وصلاح لاعبين كبار لكن رياض أفضل لأنه حقق الكثير من البطولات في إنجلترا قبل صلاح الذي لا أُنقص من قيمته”.


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