بالفيديو.. سوداني:”نسعى للفوز أمام السودان وتقديم بطولة كبيرة”
بقلم حواز عبد النور
أكد هلال العربي سوداني لاعب المُنتخب الوطني الجزائري سعي الخضر للفوز أمام السودان غدا الأربعاء.
كما قال سوداني:”أنا سعيد بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تشريف الجزائر في هذا المحفل العربي”.
وأضاف في المنطقة المختلطة:”نتواجد على أتم الجاهزية لتقديم بطولة في المستوى، سعيد بثقة مجيد بوقرة وسأسعى لرد الجميل خاصة وأنني عملت بجد مؤخرا”.
وختم “هلال” حديثه:”مواجهة السودان لن تكون سهلة وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز”.
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