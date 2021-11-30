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الرياضة

بالفيديو.. سوداني:”نسعى للفوز أمام السودان وتقديم بطولة كبيرة”

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سوداني:”نسعى للفوز أمام السودان وتقديم بطولة كبيرة”
سوداني يسعى للتألق
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أكد هلال العربي سوداني لاعب المُنتخب الوطني الجزائري سعي الخضر للفوز أمام السودان غدا الأربعاء.

كما قال سوداني:”أنا سعيد بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تشريف الجزائر في هذا المحفل العربي”.

وأضاف في المنطقة المختلطة:”نتواجد على أتم الجاهزية لتقديم بطولة في المستوى، سعيد بثقة مجيد بوقرة وسأسعى لرد الجميل خاصة وأنني عملت بجد مؤخرا”.

وختم “هلال” حديثه:”مواجهة السودان لن تكون سهلة وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز”.

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