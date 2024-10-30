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الرياضة

بالفيديو.. سوداني هدافاً ويهدي التأهل لماريبور في كأس سلوفينيا

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. سوداني هدافاً ويهدي التأهل لماريبور في كأس سلوفينيا
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ساهم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم الأربعاء، في تأهل ناديه ماريبور، للدور المقبل من كأس سلوفينيا.

وبدأ سوداني، هذه المباراة التي جمعت ناديه ماريبور بمضيفه بريدفور، ضمن الدور الثالث من كأس سلوفينيا، من دكة البدلاء.

وسجل ابن مدينة الشلف دخوله في هذا اللقاء مع بداية الشوط الثاني، وتمكن في الدقيقة الـ87، من تسجيل هدف الفوز لناديه ماريبور.

وأنهى العربي هلال سوداني، وناديه ماريبور، هذه المباراة لصالحهم بهدفين مقابل هدف واحد، على حساب فريق بريدفور.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZOy6E
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