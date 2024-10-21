بالفيديو.. سوداني هدافاً ويهدي ماريبور فوزا جديدا

قاد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، أمس الأحد، ناديه ماريبور، لتحقيق فوز جديد، ضمن الدوري السلوفيني.

وشارك هلال سوداني، أساسياً كعادته ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي برافو، برسم الجولة الـ12 من الدوير السلوفيني.

كما برز إبن مدينة الشلف، بقوة، في الدقيقة الـ84 من عمر هذا اللقاء، أين سجل الهدف الوحيد في المبارا لصالح ناديه ماريبور.

وأنهى العربي هلال سوداني، وناديه ماريبور، هذه المواجهة لصالحهم بنتيجة هدف دون رد، على حساب نادي برافو.