بالفيديو.. سوداني هداف رفقة ماريبور في دوري المؤتمرات الأوروبي

ساهم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، في الفوز الذي حققه ناديه ماريبور السلوفيني، في دوري المؤتمرات.

وشارك سوداني، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي فويفودينا الصربي.

كما ساهم الدولي الجزائري بهدف، خلال ضربات الجزاء التي احتكم اليها الفريقين، شارك من خلال في الفوز الذي حققه ناديه ماريبور.

وانتهت هذه المواجهة بفوز العربي هلال سوداني، وناديه ماريبور، برضبات الترجيح (4-2)، على حساب نادي فويفودينا الصربي.