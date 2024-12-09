بالفيديو.. سوداني هدافا ويقود ماريبور لفوز جديد

ساهم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، أمس الأحد، ناديه ماريبور، لتحقيق فوز جديد وساحق، في الدوري السلوفيني.

وشارك سوداني، أساسياً كعادته ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي نافتا، ضمن الجولة الـ18 من الدوري السلوفيني.

وبرز إبن مدينة الشلف، بقوة، في الدقيقة الـ84، من عمر هذا اللقاء، أين سجل الهدف الرابع لصالح ناديه ماريبور، برأسية محكمة.

وأنهى هلال العربي سوداني، وناديه ماريبور، هذه المواجهة لصالحهم برباعية نظيفة، على حساب الضيف فريق نافتا.