بالفيديو.. سوداني هداف ويقود ناديه ماريبور لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، امس الجمعة، ناديه ماريبور، لتحقيق فوز جديد ضمن الدوري السلوفيني الممتاز.

وشارك سوداني، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي ألوميني، برسم الجولة الـ29 من الدوري السلوفيني.

كما تألق ابن مدينة الشلف، بشكل لافت، في الدقيقة الـ47، أين عمق الفارق لصالح ناديه ماريبور، بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.

ونشر العربي هلال سوداني، مقطع فيديو، للهدف الي سجله في هذه المباراة، وأرفقه بتعليق قال فيه “مرة أخرى”، في اشراة منه لمواصلة ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك.