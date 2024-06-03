بالفيديو.. سوداني يباشر التحضير على انفراد للموسم الجديد

باشر الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، لاعب نادي ماريبو، تحضيراته على انفراد، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في سلوفينيا.

ونشر سوداني، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، أظهر من خلال التحضيرات التي يجريها، استعداد للموسم الجديد.

وأظهر ابن مدينة الشلف، احترافيته الكبيرة، من خلال سعيه للحفاظ على لياقته البدنية، وضمان جاهزيته التامة، تحسبا لانطلاق البطولة السلوفينية.

يذكر أن العربي هلال سوداني (36 عاما)، بلغ في الموسم المنقضي، عتبة 100 هدف في مختلف الدوريات الأوروبية التي لعب فيها، ليكون بذلك خامس لاعب جزائري يحقق هذا الرقم.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>⭕ بعد أيام قليلة من نهاية الدوري السلوفيني ، هلال العربي سوداني يواصل التدريبات على انفراد. <a href=”https://t.co/WlgLEwUIbf”>pic.twitter.com/WlgLEwUIbf</a></p>— El Capitano⭐ (@spuerlilo) <a href=”https://twitter.com/spuerlilo/status/1797594943428460954?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 3, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>