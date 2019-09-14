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بالفيديو..سوداني يبصم على أول اهدافه بالدوري اليوناني

الرياضة
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بالفيديو..سوداني يبصم على أول اهدافه بالدوري اليوناني
بقلم حكيم شق الطين

تمكن المهاجم الدولي هلال العربي سوداني من إمضاء أول أهدافه هذا الموسم مع ناديه الجديد أولمبياكوس لحساب الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

وجاء هدف لاعب جمعية الشلف سابقا في الدقيقة الـ93 من عمر اللقاء، والذي كان الخامس لفريقه ضد نادي “أف سي فولوس” .
وبهذه النتيجة حقق أصحاب الزي الأبيض والأحمر العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في المركز الأول مناصفة مع الغريم باناثينايكوس.


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