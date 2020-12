بالفيديو.. سوداني يبصم على ثاني أهدافه هذا الموسم

وشارك هلال سوداني، أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة نادي أولمبياكوس، عند استضافتهم نادي لاريسا، ضمن الجولة الـ13 من الدوري اليوناني.

وبرز ابن مدينة الشلف، في الدقيقة الـ25 من عمر هذه المواجهة، أين تمكن من تسجيل هدف السبق لصالح فريقه.

وبهذا رفع هلال سوداني، العائد من إصابة، رصيده من الأهداف في هذا الموسم بألوان ناديه أولمبياكوس، إلى هدفين.

🇩🇿⚽️ Goal Hillal Soudani ! That's 2 goals in 2 games for the Algeria international striker #TeamDZ @dzfoot @dzfoot_en pic.twitter.com/PUWyfS5ksz

