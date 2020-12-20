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بالفيديو.. سوداني يبصم على ثاني أهدافه هذا الموسم

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني يبصم على ثاني أهدافه هذا الموسم
بقلم كريم.تيغرمت

رفع الدولي الجزائري العربي هلال سوداني رصيده من الأهداف، خلال المواجهة التي جمعت فريقه أولمبياكوس، بنادي لاريسا، ضمن الدوري اليوناني.

وشارك هلال سوداني، أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة نادي أولمبياكوس، عند استضافتهم نادي لاريسا، ضمن الجولة الـ13 من الدوري اليوناني.

وبرز ابن مدينة الشلف، في الدقيقة الـ25 من عمر هذه المواجهة، أين تمكن من تسجيل هدف السبق لصالح فريقه.

وبهذا رفع هلال سوداني، العائد من إصابة، رصيده من الأهداف في هذا الموسم بألوان ناديه أولمبياكوس، إلى هدفين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937353

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