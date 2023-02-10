بالفيديو.. سوداني يبصم على هدف جديد في مواجهة الفيحاء

نجح الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم الجمعة، في هز الشباك من جديد، خلال مباراة ناديه ضمك في مواجهة الفيحاء.

وشارك سوداني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ضمك، في هذه المباراة التي جمعتهم بالفيحاء ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

كما برز إبن مدينة الشلف في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول، من خلال افتتاحه باب التسجيل لصالح ناديه ضمك.

وبهذا يكون العربي هلال سوداني، قد رفع رصيده إلى خمسة أهداف مع ناديه ضمك في الموسم الجاري.