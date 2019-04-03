بالفيديو.. “سوداني” يتحدث عن “روراوة” “حاليلوزيتش” و”بلماضي” !!

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق نوتينغهام فورست الإنجليزي “هلال العربي سوداني” عن العديد من الخبايا الخاصة بمشواره الكروي.

وقال “سوداني” في حوار مطول مع قناة “الكأس” القطرية.

“مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وأرشح جوفنتوس للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

“أرشح المنتخب الوطني الجزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا المقبلة”.

“كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم حاليا.. أناصر تشلسي وديدي دروغبا هو قدوتي في عالم كرة القدم”.

“رشيد بلحوت منحني الفرصة في عمر ال17 عاما لذلك هو أفضل مدرب عملت معه في مسيرتي”.

“أتمنى النجاح لجمال بلماضي في كأس أمم إفريقيا سواء كنت حاضرا أم غائبا وإن شاء الله يجيبونا الكأس”.

“وحيد حليلوزيتش واحد من أفضل المدربين الذين عملت معهم وأتمنى لخير الدين زطشي التوفيق على رأس الفاف”.

“محمد روراوة عاوني في الكثير من الأمور ولن أنسى فضله علي.. مدوار بمثابة أبي وأتمنى الصعود لجمعية الشلف”.