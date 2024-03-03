بالفيديو.. سوداني يسجل ثنائية ويقود ناديه ماربيو لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، ناديه ماريبو، لتحقيق فوز جديد، في المباراة التي جمعتهم أمس السبت بفريق دومزال.

وشارك سوداني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه ماربيو، خلال مواجهتهم نادي دومزال، برسم الجولة الـ24 من الدوري السلوفيني.

ونجح الدولي الجزائري، في افتتح باب التسجيل لصالح فريقه ماريبو، في الدقيقة الـ35، بطريقة فنية.

كما عاد ابن مدينة الشلف، للبروز مجددا في الدقيقة الـ79، أين عمق الفارق مسجلا الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في هذا اللقاء.

وأنهى العربي هلال سوداني، وناديه ماريبو، هذه المبارة لصالحهم بثلاثية نظيفة، على حساب الضيف فريق دومزال.