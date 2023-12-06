بالفيديو.. سوداني يسجل عن طريق مقصية خرافية في الدوري السلوفيني

سجل الدولي الجزائري السابق هلال العربي سوداني، اليوم الأربعاء، هدفا خرافيا عن طريقة مقصية رائعة في البطولة السلوفينية رفقة ناديه ماريبور.

وبصم سوداني على هدفه الشخصي في الدقيقة 41 من المباراة المثيرة التي جرت أمام النادي المستضيف كويير في قمة الجولة 18 من البطولة السلوفينية بملعب “يونيفيكا”.

وقاد صاحب 36 عاما فريقه ماريبور لفرض التعادل امام الفريق المستضيف بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف. وهو المتعود على تسجيل مثل هذه الأهداف خاصة لما كان في فريقه الذي تخرج منه أولمبي الشلف.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–