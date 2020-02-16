بالفيديو.. سوداني يطمئن محبيه وأنصار أولمبياكوس

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني يطمئن محبيه وأنصار أولمبياكوس
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب أولمبياكوس اليوناني، معنويات عالية، بعد نجاح العمليته الجراحية التي خضع لها مؤخرا.

ونشر هلال سوداني، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ظهر فيها وهو يقوم بأولى خطواته بعد العمليته الجراحية التي خضع لها.

وأرفق مهاجم الخضر، هذا الفيديو، بتغريدة قال فيها “درجة بدرجة”، في إشارة منه لظرورة التحلي الصبر، لتجاوز المراحل التي سيستعيد بعدها عافيته.

يذكر أن العربي هلال سوداني، يعاني من إصابة على مستوى الركبة، والتي ستبعده عن الميادين لفترة طويلة.


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