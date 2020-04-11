بالفيديو.. سوداني يعود لمداعبة الكرة ويريح بلماضي

وجّه الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم السبت، أخبارا سارة للناخب الوطني جمال بلماضي، من خلال مقطع فيديو له.

ونشر مهاجم الخضر، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ظهر من خلاله وهو يداعب الكرة في بيته، خلال الفترة الحالية من الحجر الصحي.

وتعد هذه أول مة يظهر فيها سوداني، وهو يداعب الكرة، منذ أن خضع لعملية جراحية في الـ14 من شهر فيفري الماضي، على مستوى الركبة.

وبهذا أكد سوداني بداية تماثله للشفاء، واسترجاعه لعافيته تدريجيا، وهذا ما من شأنه أن يريح الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل الخرجة المقبلة للخضر.