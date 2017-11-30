بالفيديو..سوداني يعود من الإصابة ويُقدم تمريرة حاسمة

عاد الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني للظهور مع “دينامو زغرب”، وذلك بعد أسبوعين كاملين من الغياب عن المُنافسة، بسبب الإصابة.

وشارك مُهاجم المُنتخب الوطني أساسيا، خلال مواجهة “إيسترا” في كأس كرواتيا، مُقدما أداءً محترما ومُساهما في انتصار فريقه بتمريرة حاسمة.

يُشار أن صاحب القدم اليُسرى، تم تعويضه في الدقيقة الثالثة والستين من اللقاء، باعتبار أن زملاءه حسموا المواجهة لصالحهم سريعا.

وسيكون هداف “الدينامو” بحاجة للعمل على استرجاع لياقته البدنية في الفترة القادمة، كون الإصابة أثّرت عليه نسبيا من هذه الناحية.

الفيديو :