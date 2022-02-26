بالفيديو.. سوداني يهز الشباك من جديد في مواجهة الرائد

نجح الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم السبت، في هز الشباك من جديد، خلال مباراة فريقه ضمك، في مواجهة الرائد.

ودخل سوادني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ضمك، في هذه المباراة التي جمعتهم بالرائد، ضمن الدوري السعودي.

كما برز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني، مانحا بذلك التقدم لضمك.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رفقاء هلال سوداني، بنتيجة 3-2، على حساب نادي الرائد.