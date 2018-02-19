بالفيديو.. سوداني يَفي بوعده ويتسبّب في خسارة فريقه !

كشفت “الصحف الكرواتية” أن نجم دينامو زغرب “هلال العربي سوداني” وفى بوعده لما سمح “ماريو غافرانوفيتش” تسديد ركلة جزاء في الداربي.

وكان سوداني قد صرّح قبل مباراة الداربي الكرواتي، أنه سيترك الفرصة لـ “ماريو” من أجل تسجيل أول أهدافه في الداربي.

وتحصل الجزائري على ركلة جزاء في آخر 10 دقائق من المباراة قبل أن يمنح الكرة لزميله الذي ضيع فرصة التعادل.

وألقت جماهير دينامو زغرب اللوم على لاعب الخضر لمنحه الكرة لزميله وكان من الأجدر أن يسددها.

يذكر أن دينامو زغرب انقاد للهزيمة بنتيجة هدف لصفر في مباراة الداربي ضد “هايدوك سبيليت”.