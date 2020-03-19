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بالفيديو.. “سوداني” يُباشر مرحلة اعادة التأهيل

الرياضة
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بالفيديو.. “سوداني” يُباشر مرحلة اعادة التأهيل صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

باشر النجم الدولي الجزائري لفريق أولمبياكوس اليوناني “هلال العربي سوداني” مرحلة اعادة التأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة.

إبن ولاية الشلف ظهر خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أمسية اليوم الخميس وهو يقوم بتمارين بدنية شاقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=792643

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