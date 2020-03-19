بالفيديو.. “سوداني” يُباشر مرحلة اعادة التأهيل

باشر النجم الدولي الجزائري لفريق أولمبياكوس اليوناني “هلال العربي سوداني” مرحلة اعادة التأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة.
إبن ولاية الشلف ظهر خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أمسية اليوم الخميس وهو يقوم بتمارين بدنية شاقة.
L'international algérien, Hilal Soudani, a déjà repris le travail afin de retrouver les terrains le plus vite possible 🇩🇿💪 @DZfoot
Il s'est gravement blessé et a été opéré au genou le mois dernier pic.twitter.com/eMwV24ZbG2
— Touabi Juba (@Jubaat) March 19, 2020
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