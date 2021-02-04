بالفيديو.. سوداني يُدشن مشواره في الدوري السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني يُدشن مشواره في الدوري السعودي سوداني
بقلم حواز عبد النور

دشن أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بقميص فريقه الجديد.

إبن ولاية الشلف الذي التحق بالفتح خلال الميركاتو الشتوي قادما من أولمبياكوس بيرايوس اليوناني شارك اليوم في أول مباراة رسمية بالمملكة.

مُهاجم الخضر دخل بديلا مباشرة مع بداية الشوط الثاني لكنه لم يستطع تغيير نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز إتحاد جدة برباعية لهدف.

هذا وشارك اللاعب الجزائري الآخر في تشكيلة الفتح سفيان بن دبكة طيلة أطوار اللقاء مثلما جرت عليه العادة.


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