بالفيديو.. سوداني يُدشن مشواره في الدوري السعودي

إبن ولاية الشلف الذي التحق بالفتح خلال الميركاتو الشتوي قادما من أولمبياكوس بيرايوس اليوناني شارك اليوم في أول مباراة رسمية بالمملكة.

مُهاجم الخضر دخل بديلا مباشرة مع بداية الشوط الثاني لكنه لم يستطع تغيير نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز إتحاد جدة برباعية لهدف.

هذا وشارك اللاعب الجزائري الآخر في تشكيلة الفتح سفيان بن دبكة طيلة أطوار اللقاء مثلما جرت عليه العادة.

🇩🇿 Hillal Soudani comes on at halftime to make his debut for Al-Fateh, best of luck @Hillal_Soudani 🙏 #TeamDZ pic.twitter.com/eQga1b9Bss

