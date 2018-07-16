بالفيديو.. سوداني يُسجل أول أهدافه مع “نوتينغهام فوريست”

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني يُسجل أول أهدافه مع “نوتينغهام فوريست”
بقلم إسماعيل عشاش

تمكن الدولي الجزائري، هلال سوداني من تسجيل أول هدف له رفقة ناديه الجديد “نوتينغهام فوريست”، خلال مواجهة “ملغا” الإسباني وديا.

وإستغل إبن الشلف عملا مميزا من أحد زملائه على الرواق الأيسر، ليُسكن الكُرة بسهولة في الشباك، مُفتتحا عداده مع “الريدز”.

وظهر النجم السابق لـ”دينامو زغرب” في أفضل جاهزيته، مما يؤكد حماسته قبل إنطلاق الموسم، وسعيه للتألق في “الشامبين شيب” الإنجليزية.

يُشار بأن الجزائري الآخر، عدلان قديورة، شارك هو الآخر في المُباراة ولكن كعنصر بديل ولفترة لم تتجاوز الربع ساعة فقط.


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