بالفيديو.. “سوداني” يُسجل ثاني أهدافه مع “أولمبياكوس”

بصم سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” على هدفه الثاني مع فريقه الجديد “أولمبياكوس” اليوناني.

وجاء هدف “سوداني” بمناسبة مواجهة “أولمبياكوس” ضد الضيف “لاميا” التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد في الجولة ال5 من الدوري اليوناني الممتاز.

ومنح ابن مدينة الشلف التقدم للمحليين في الدقيقة ال61 باصما بذلك على هدفه الثاني هذا الموسم قبل أن يُسجل يوسف العربي الهدف الثاني في الدقيقة ال70.

وعرفت المواجهة مشاركة سوداني طيلة ال90 دقيقة بينما دخل ياسين بن زية في الدقيقة ال78.