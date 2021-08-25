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الرياضة

بالفيديو.. سوداني يُسجل هدفا رائعا في مرمى الأهلي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سوداني يُسجل هدفا رائعا في مرمى الأهلي
سوداني يتألق
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بصم سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” على هدفا رائع في الدوري السعودي للمُحترفين.

الهدف الأول لابن ولاية الشلف هذا الموسم جاء بمناسبة مواجهة لقاء فريقه الطائي أمام المُضيف الأهلي لحساب الجولة الثالثة.

هدف مُهاجم الخضر جاء في الدقيقة ال19 بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات.

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