بالفيديو.. سوداني يُسجل هدفه الثاني في الدوري السعودي ضد دوخة

الرياضة
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بالفيديو.. سوداني يُسجل هدفه الثاني في الدوري السعودي ضد دوخة سوداني
بقلم حواز عبد النور

سجل سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني هدفه الثاني بألوان فريقه الفتح الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الماضي، ويُعتبر هذا الهدف الثاني لابن ولاية الشلف أيضا في الدوري السعودي للمحترفين.

“سوداني” سجل الهدف الأول للفتح ضد الضيف الرائد في الدقيقة ال40 بعد عمل جماعي انطلق من قدم لاعب الخضر لتعود له الكرة في نهاية المطاف واضعا الكرة في شباك الحارس الجزائري وزميله في الخضر عز الدين دوخة بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات.


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