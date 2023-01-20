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الرياضة

بالفيديو.. سوداني يُسجل ويقود ضمك للفوز أمام الفتح

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سوداني يُسجل ويقود ضمك للفوز أمام الفتح
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تألق أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، مع فريقه ضمك في دوري روشن السعودي.

حيث قاد ابن مدينة الشلف ناديه للفوز بثلاثية مُقابل هدف وحيد أمام الضيف الفتح لحساب الجولة الـ14.

ووقع، سوداني الهدف الأول لضمك في هذا اللقاء عند حلول الدقيقة الـ72.

ويُعتبر هذا الهدف الرابع لسوداني في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

رابط دائم : https://nhar.tv/3c1D1
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