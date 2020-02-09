بالفيديو.. “سوداني” يُصاب ويُثير المخاوف

أُصيب أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” في مواجهة فريقه “أولمبياكوس بيرايوس ” ضد المُضيف “أتروميتوس”.
ابن ولاية الشلف الذي شارك أساسيا غادر المواجهة بعد 18 دقيقة فقط إثر تلاحم مع لاعب الخصم حول الكرة سبب له إصابة على مستوى الركبة.
طبيب أولمبياكوس طالب على الفور من المُدرب تغيير مُهاجم المنتخب الوطني الجزائري في انتظار اجرائه للفحوصات الطبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة.
Après 18 minutes seulement #Soudani a laissé sa place pour un coéquipier après une blessure au genou, l'international Algérien est tombé tout seul et le médecin de l'équipe a demandé le changement direct … J'espère rien de grave #TeamDz … cc @DZfoot pic.twitter.com/g86nhLLear
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) February 9, 2020
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