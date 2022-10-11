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الرياضة

بالفيديو.. سوداني يُقدم تمريرة حاسمة رائعة أمام إتحاد جدة

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سوداني يُقدم تمريرة حاسمة رائعة أمام إتحاد جدة
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تألق أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، مع فريقه ضمك في دوري روشن السعودي.

وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمعهم بالضيف إتحاد جدة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

حيث كان ابن مدينة الشلف وراء هدف التعادل عندما مرر كرة حاسمة رائعة لزميله دا سيلفا في الدقيقة الـ67.

رابط دائم : https://nhar.tv/yoA6U
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