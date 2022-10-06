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الرياضة

بالفيديو.. سوداني يُوقع ثنائية في الدوري السعودي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سوداني يُوقع ثنائية في الدوري السعودي
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وقع اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، ثنائية مع فريقه ضمك.

وذلك بمناسبة مواجهة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي التي جمعت ضمك بالمُضيف الباطن.

ووقع ابن مدينة الشلف الثنائية في الدقيقتين الـ45+2 والـ69 بينما تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ38.

هذا كما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

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