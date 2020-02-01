بالفيديو.. سوداني يُوقع على سابع أهدافه في اليونان

واصل الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، عروضه القوية مع ناديه أوليمبياكوس، مُتمكنا من زيارة الشباك لسابع مرة خلال الموسم الجاري.

وأكد إبن الشلف فورمته العالية، خلال مواجهة شانتي، بتسجيله بطريقة جميلة بتسديدة بيُسراه، بعد تمريرة حاسمة من المغربي يوسف العربي.

وقاد نجم المنتخب الوطني، فريقه للإنتصار بثلاثية مُقابل واحد، ليتربع على عرش ترتيب دوري المُحترفين اليوناني، في إنتظار تسوية الرزنامة.

يُشار بأن المُنافسة شرسة بين زملاء سوداني، وباوك سالونيكا، القادر على إسترجاع الصدارة في حالة فوزه بلقائه القادم.