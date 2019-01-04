بالفيديو.. سوريون لاجئون نجحوا في كل الميادين بالجزائر

أكد اللاجؤون السوريون من خلال هذا الفيديو، بأن المشكلة ليست في الجزائر، وأن خيار الحرڤة الذي يُغلّبه جل الشباب اليوم هو هروب من الفشل.

وأظهر فيديو بثه تلفزيون “النهار”، تناول جانبا من حياة السوريين الذين شقوا طريقهم بالجزائر، النجاح الذي حققه هؤلاء وكيف فرضوا أنسهم في المجتمع.

ومن بين الميادين التي اقتحمها الإخوة السوريون هروبا من جحيم الحرب، المطاعم والحلاقة وصناعة الحلويات، وغيرها من الميادين الأخرى.

ويأتي هذا في الوقت الذي يرى الشباب الجزائري بأن المستقبل كله في عبور البحار إلى الضفة الأخرى، وأنه لا خير يأتي من الجزائر؟