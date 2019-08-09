بالفيديو.. “سوقرال” تُبرمج أزيد من 800 رحلة خلال أيام عيد الأضحى بالعاصمة

طمأن المدير المدير العام لشركة إستغلال المحطات البرية للجزائر”سوقرال”، عزالدين بوشهيدة، المسافرين بين الولايات بتوفر النقل خلال أيام عيد الأضحى في العاصمة.

حيث خُصّص برنامج خاص لتغطية الرحلات صوب كامل ولايات الوطن، البعيدة أوالقريبة سواء، إنطلاقا من المحطة البرية “خروبة” بالعاصمة.

وكشف ذات المتحدث لتلفزيون “النّـــــــهار”، أنه تم برمجة لحد الآن 800 رحلة خصيصا لعيد الأضحى مرشحة للإرتفاع.

كما أضاف عزالدين بوشهيدة، أنّه تم وضع أزيد 150 حافلة إحتياطية تحسبا لأي طارئ، في ظل توافد المسافرين على المحطة.