بالفيديو.. “سولكينع” يُساند “بوداوي” بعد حادثة “تشاكر”

زار الفنان العالمي “عبد الرؤوف دراجي” المُلقب بسولكينغ اليوم الثلاثاء عناصر المنتخب الوطني الجزائري بمقر إقامتهم بمدينة “ليل” الفرنسية.

“سولكينغ” استغل الفرصة ليُساند متوسط ميدان الخضر “هشام بوداوي” على طريقته الخاصة بعد حادثة المنطقة المختلطة بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

ونشر صاحب أغنية “لاليبارتي” فيديو رفقة لاعب “نيس” على ستوري صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

ووصف “سولكينغ” خريج مدرسة أتلتيك بارادو بالبطل والرجل مؤكدا أنه يُسانده من اعماق قلبه خاصة بعد مُساهمته في التتويج بالنجمة الثانية.