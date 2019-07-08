بالفيديو.. سولكينغ يشعل اليوتيوب بـ”كليب” جديد صوره في الجزائر

طرح مغني الراب الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، اليوم الإثنين، فيديو كليب أغنيته الجديدة “Espérance”، والتي صورها بالجزائر، على صفحته بموقع “اليوتيوب”.

وإنتظر الجزائريون “الفيدو كليب” بفارغ الصبر، بعدما شوقهم إليه النجم الجزائري، والذي كان قد زار الجزائر لأول مرة منذ شهرته، قبل فترة قصيرة، لتصوير الفيديو كليب.

وحملت الأغنية الجديدة لسولكينغ، مسيرته الفنية ونجاحه الكبير الذي حققه في فترة وجيزة، خصوصا بعد نجاح أغنيته المشهورة “dalida”، والتي حققت 186 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

ويظهر سولكينغ في “الفيديو كليب” الجديد، وهو يتجول بمختلف مناطق الجزائر، ويقدم هدايا للمحتاجين، والذين بدوا في غاية السعادة، وهم يقابلون نجمهم الشهير.

وحصد الفيديو كليب الجديد لسولكينغ، أكثر من 300 ألف مشاهدة، بعد أقل من ساعة، منذ طرحه على صفحة الفنان، على موقع اليوتيوب.