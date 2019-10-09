بالفيديو.. سولكينغ يعود بقوة وهذا هو الــــجديد

نشر الفنان الجزائري العالمي، سولكينغ، على صفحته بإنستغرام، مقطعا من أغنيته الجديدة، والتي ستنزل قريبا إلى الجمهور.

وأرفق سولكينغ مقطع الفيديو بالتعليق التالي:”سننتهي من الألبوم قريبا..مع ميليجيون..تحدي الملك وداجو.. خلاص انتهينا”.

و بعد لحظات قليلة من نشره، لقي المقطع انتشارا كبيرا عند جمهور صاحب “لا ليبرتي”، وسجل أرقام خيالية من حيث المتابعة.

للإشارة لم يكتب عبد الرؤوف الدراجي المعروف بـ”سولكينغ” تفاصيل الألبوم ولا عنوان الأغنية، و فضل أن تبقى مفاجئة للجمهور.

و عن الريتم، فالأغنية بكلمات فرنسية وألحانها على طريقة سولكينغ المعروفة.