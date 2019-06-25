بالفيديو..سولكينغ يعود لأرض الوطن ويطلق “كليب” جديد

ظهر مغني الراب الجزائري عبد الرؤوف دراجي المعروف بإسمه الشهير “سولكينغ” في فيديو قصير لبرومو أغنية جديدة تحت عنوان “Espérance BIENTÔT Disponible”.

وحسب “برومو” الأغنية فإن سولكينغ يغني لبلده الأم ويتحدث عن الأمل الموجود داخل أرض الوطن .

وسجل المغني العالمي هذا “الكليب” داخل الجزائر، حسب ما يظهره الفيديو المنشور عبر جميع حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأرفق إبن سطاوالي صورتين مختلفتين واحدة بالعاصمة والأخرى بوهران معلقا عليهما بـ “الجزائر البيضاء” و “العودة إلى منزل الطفل” على التوالي.